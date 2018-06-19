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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 17:06 19.06.2018 - 17:06

*** Создание лагеря беженцев в Албании не обсуждалось

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Встреча во вторник в Брюсселе министров внутренних дел стран Западных Балкан, а также председательствующей в Совете ЕС Болгарии и будущего председателя Совета - Австрии не носила характер кризисного совещания, заявил член Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

"Нынешняя ситуация не идет ни в какое сравнение с тем, каковой она была три года назад. На этой стадии наше политическое сотрудничество, но также практическое сотрудничество на местах дали очень конкретные результаты", - заверил Д.Аврамопулос журналистов на пресс-конференции, которую он дал по итогу этого совещания, посвященного миграции, охране границ ЕС и вопросам безопасности.

Вместе с тем, отметил он, констатировано усиление миграционных потоков на границах с Боснией и Герцеговиной, Черногорией и Албанией.

"Эти цифры пока не вызывают беспокойства. Тем не менее, мы должны внимательно следить за тем, что там происходит, продолжать прилагать усилия, чтобы предотвратить любое ухудшение ситуации", - пояснил еврокомиссар.

По его словам, все партнеры Евросоюза на Западных Балканах признают значение интенсификации сотрудничества, чтобы противостоять угрозе нелегальной иммиграции и управлять миграцией организованным образом. ЕС готов помогать партнерам в том, чтобы активизировать в ближайшие месяцы их работу по лучшему контроля над миграционными потоками. Речь также об улучшении сотрудничества по управлению границами, реализации процедур возврата нелегалов и реадмиссии и по разрушению преступных сетей перевозчиков мигрантов и структур организованной преступности.

Дискуссия также касалась вопросов безопасности, продолжил Д.Аврамопулос, в частности, совместных усилий в связи с такими феноменами, как возврат в Европу воевавших на стороне террористических организаций боевиков, исламистская радикализация, незаконная торговля оружием и наркотрафик.

По его утверждению, "это совещание показало, насколько важно сотрудничество между Европейским союзом и Западными Балканами".

Члена Еврокомиссии попросили прокомментировать слухи о возможности создания лагеря в Албании для пересекающих море мигрантов в связи с тем, что обозначился новый маршрут через Боснию и Герцеговину, Черногорию и Албанию. И пусть сегодня он пока еще не вызывает беспокойства, но в перспективе может стать серьезным каналом нелегальной миграции.

"Нет. Мы не говорили сегодня о создании какого-либо лагеря беженцев ни в Албании, ни еще где-либо в Европе. Если такой вопрос однажды возникнет, мы обсудим это в свое время. Но сейчас он не является актуальным вопросом", - ответил Д.Аврамопулос.

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