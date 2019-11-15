Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 12:56

Брюссель. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия сохраняет приверженность перспективе достижения трехсторонних договоренностей по транзиту российского газа через Украину, заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Мы продолжаем выполнять нашу работу, мы сохраняем спокойствие. Мы остаемся привержены трехсторонним дискуссиям", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Так она ответила на просьбу прокомментировать заявление президента России Владимира Путина о риске прекращения украинского газового транзита.

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