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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 10:21 17.09.2018 - 10:21

Брюссель. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович в понедельник заявил, что в ЕС надеются на сохранение транзита российского газа в Европу через Украину после 2019 года.

"Мы активно поддерживаем проведение реформ на Украине, и вы знаете, как активно мы работаем для того, чтобы убедиться, что транзит газа через Украину сохранится после 2019 года. Само собой, это вопрос, который будет у нас на повестке дня в течение длительного периода. Но я думаю, что это обеспечит Европе лучшие условия, Европа будет сильнее и увереннее", - сказал он, выступая в Брюсселе.

М.Шефчович добавил, что, несмотря на частые и непростые дискуссии по этому вопросу, представители ЕС разделяют общую позицию по санкциям в отношении России.

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