Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 15:06

Брюссель. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - В Еврокомиссии (ЕК) приняли к сведению доклад Всемирной торговой организации (ВТО) о соблюдении ранее принятого решения о признании незаконной госпомощи компании Airbus, что, по заключению организации, наносит ущерб американскому конкуренту ЕС - Boeing, заявил официальный представитель ЕК Даниэль Розарио.

По его словам, "панель (арбитров) совершила целую серию серьезных юридических ошибок в своем анализе относительно соответствия европейскому законодательству".

"Комиссия примет свое решение в свете этого анализа, включая возможность обжалования с целью исправить эти юридические ошибки", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о докладе, в котором указывается на продолжение субсидий Airbus.

В том, что касается реакции торгового представителя США о намерении американской стороны "опираться на этот доклад, чтобы расширить свои ответные меры в рамках спора по Airbus", то "по правилам ВТО выводы панели (арбитров) не могут служить основой для таких мер", отметил Розарио.

"Если США возьмутся увеличивать таможенный сбор или распространять его на большее число европейских продуктов, то такая эскалация не облегчит согласия", - констатировал представитель ЕК.

Он добавил, что в ожидании решения панели арбитров по вопросу американской помощи Boeing ЕС сделал предложение США по соглашению.

"Соединенные Штаты до сих пор не отреагировали на наше предложение. Наша решимость вести переговоры остается неизменной, и мы приглашаем Соединенные Штаты присоединиться к нам за столом переговоров, чтобы попытаться достичь сбалансированного результата переговорным путем", - резюмировал Розарио.

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