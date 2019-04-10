Брюссель. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Вопрос о продлении срока Brexit решает только Европейский совет, и Еврокомиссия не намерена высказываться по этому поводу, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"Это руководителям 27 стран надлежит дать ответ на письмо госпожи (премьер-министра Великобритании Терезы - ИФ) Мэй, после того, как они ее выслушают", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.
Так он отреагировал на просьбу объяснить, как могут развиваться события на предстоящем вечером в среду Европейском совете.
Представитель Еврокомиссии добавил, что воздержится от комментариев на тему о том, что может произойти на саммите.
По его словам, главное в этой ситуации то, что британцы обращаются с просьбой к Европейскому союзу, и теперь Евросоюзу предстоит это обсудить и принять решение.
М.Схинас заявил, что за несколько часов до начала саммита он не будет заниматься спекуляциями по проблеме, которую решать европейским лидерам.
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