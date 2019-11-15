Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 13:00

Брюссель. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Еврокомиссия не располагает сведениями о дате для проведения трехсторонних переговоров о транзите российского газа в страны ЕС через Украину с 1 января 2020 года.

"У нас еще нет даты, которую мы могли бы сообщить", - заявила в пятницу в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

Она вновь воздержалась от комментариев к принятому в ФРГ законодательству, направленному на вывод из-под действия газовых директив ЕС газопровода "Северный поток 2". "Закон не был подписан и не опубликован в официальном журнале", - отметила Андреева.

Яч

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