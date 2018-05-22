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Брюссель. 22 мая. ИНТЕРФАКС - В Еврокомиссии отказались подтверждать или отрицать информацию о том, что Еврокомиссия примет 24 мая официальное решение по антимонопольному спору с "Газпромом".

"Расследование Комиссии продолжается. Мы не можем предрешать его результаты и сроки принятия решений", - заявил "Интерфаксу" во вторник вечером один из представителей Европейской комиссии.

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Интерфакс