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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 19:41 22.05.2018 - 19:41

Брюссель. 22 мая. ИНТЕРФАКС - В Еврокомиссии отказались подтверждать или отрицать информацию о том, что Еврокомиссия примет 24 мая официальное решение по антимонопольному спору с "Газпромом".

"Расследование Комиссии продолжается. Мы не можем предрешать его результаты и сроки принятия решений", - заявил "Интерфаксу" во вторник вечером один из представителей Европейской комиссии.

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