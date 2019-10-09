Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 14:28

Брюссель. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия (ЕК) рассмотрела в среду ситуацию с Brexit, координатор ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье встретится в четверг со своими британскими партнерами, сообщил член ЕК Гюнтер Эттингер.

"Мы вновь говорили о предложении британского правительства. Мнения сближаются с точкой зрения господина Барнье, согласно которой предложение британского правительства по решению (проблемы расхождений по соглашению о Brexit -ИФ), по нашему мнению, не является удовлетворительным", - сказал еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе.

Отвечая на дополнительные вопросы, он отметил, что страховочный план для ирландской границы - backstop - представляет интерес только в том случае, "если он не будет ограничен во времени, если он не прекратит свое действие автоматически через два, три или четыре года".

"И backstop не должен изменяться третьей стороной или, тем более, приостанавливаться. Северная Ирландия - это третья сторона. То есть, backstop, каким мы его видим, представляется нам актуальным и важным", - добавил Эттингер.

1ов ав

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