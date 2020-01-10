Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 13:47

Брюссель. 10 января. ИНТЕРФАКС - Разговоры о причине крушения украинского пассажирского самолета в Иране преждевременны, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмэкер.

"На данной стадии у нас еще нет убедительных доказательств причин этого происшествия. Расследование продолжается. Для нас очень важно, чтобы это расследование было проведено независимой, вызывающей доверие командой при уважении международных правил, что касается юстиции и авиации", - сказал де Кеерсмэкер в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Так он ответил на вопрос о том, согласна ли Еврокомиссия с мнением, что украинский лайнер мог быть сбит иранской ракетой.

Он добавил, что Еврокомиссия готова оказать всю необходимую помощь в проведении расследования. "Потому что для нас важно гарантировать безопасность воздушных пассажиров, граждан Евросоюза при пользовании самолетами в ЕС и за его пределами", - объяснил представитель Еврокомиссии.

Он предложил дождаться конкретных результатов расследования.

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