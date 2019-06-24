Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 15:12

Брюссель, 24 июня. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия обещала исключить двойные стандарты качества продуктов питания на едином рынке ЕС.

Она опубликовала в понедельник результаты исследования почти 1400 пищевых продуктов, проведенного в 19 странах ЕС по единой методологии и призванного выявить двойные стандарты качества.

Выявлено, что 9% сравниваемых продуктов различаются по составу, хотя их упаковка совершенно идентична. Еще 22% продуктов с отличающимся составом имели схожую упаковку. Исследование не показало устойчивой закономерности по географическому принципу, т.е. между Западом и Востоком ЕС.

"Некоторые граждане ЕС считают, что покупаемые ими брендовые продукты питания отличаются и, возможно, даже хуже, чем те, которые в продаже в других странах (ЕС)", - заявил, комментируя исследование, комиссар ЕС по образованию, культуре, молодежи и спорту Тибор Наврачич, в ведении которого находится Объединенный исследовательский центр.

"Результаты исследования неоднозначны, - продолжал он. - Хотя я рад, что не обнаружилось признаков разрыва стандартов качества фирменных продуктов между Востоком и Западом, но обеспокоен тем, что до трети протестированных продуктов имеют разные составы, хотя и продаются под одинаковыми или схожими брендами".

"На едином европейском рынке не будет двойных стандартов качества, - обещала комиссар ЕС по вопросам юстиции, защиты потребителей и гендерного равенства Вера Юрова. - Благодаря новым законам, которые наказывают за двойные стандарты качества и укрепляют контроль со стороны потребителей, у нас появились инструменты, чтобы положить конец этой практике".

На основе разработанной новой методологии, отмечается в коммюнике ЕК, национальные компетентные органы смогут проводить конкретные проверки в масштабах союза по отдельным продуктам, чтобы выявлять дезинформирующие практики, запрещенные законодательством ЕС о защите прав потребителей.

1мн др

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