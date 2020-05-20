Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 12:45

Брюссель. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия (ЕК) представила в среду рекомендации по экономической политике для каждой страны ЕС в контексте пандемии коронавируса.

Как следует из обнародованных документов весеннего "европейского семестра", акцент делается на наиболее острых проблемах, возникших в связи с пандемией, и на будущем восстановлении устойчивого экономического роста.

"Нашей ближайшей целью являются инвестиции в общественное здравоохранение и защита занятости и предприятий. Когда наступит время восстановления, рекомендации семестра будут иметь важное значение для разработки скоординированной стратегии, которая вернет нашу экономику на путь устойчивого и инклюзивного роста, при котором никто не должен остаться в стороне", - прокомментировал "европейский семестр" заместитель председателя ЕК, курирующий экономические вопросы, Валдис Домбровскис.

Представляя рекомендации на пресс-конференции в Брюсселе, он также указал на необходимость реформ, направленных на улучшение производительности и условий для развития предприятий. По его словам, должен быть достигнут компромисс между бюджетной устойчивостью и стимуляцией инвестиций.

Рекомендации преследуют две главные цели. В краткосрочной перспективе смягчить серьезные социально-экономические последствия пандемии коронавируса, и в краткосрочной и среднесрочной перспективах - перейти к устойчивому и инклюзивному экономическому росту, способствующему экологическим и цифровым преобразованиям.

Предложенные Еврокомиссией рекомендации охватывают четыре аспекта: стабильность, справедливость, экологическую надежность и конкурентоспособность. Особое внимание также уделяется здравоохранению.

Как отмечают в Еврокомиссии, ее предложения отражают стремление "интегрировать цели ООН по устойчивому развитию в "европейский семестр", включая общественное здравоохранение, а также социальные, экологические и экономические вопросы.

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