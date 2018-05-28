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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 13:07 28.05.2018 - 13:07

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - В связи с непрекращающимся ростом загрязнения морей и океанов пластиковыми отходами Еврокомиссия предложила новые правила для всего Евросоюза с целью сократить объемы 10 видов товаров одноразового использования из пластика, которые чаще всего встречаются в ЕС на пляжах и в морях, а также брошенных или потерянных рыболовных снастей.

"Представленные сегодня предложения позволят путем серии мер сократить присутствие одноразовых продуктов из пластика на полках наших супермаркетов. Некоторые из этих предметов будут запрещены и замещены более "чистыми" продуктами, что позволит потребителю продолжать пользоваться его предпочитаемыми товарами", - заявил, представляя новую инициативу ЕС, первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Новые правила распространятся, в частности, на одноразовую посуду, пластиковые соломки для напитков, пластиковые стаканчики и другие предметы, которые предложено производить из иных материалов.

По данным Европейской комиссии, такие продукты на сегодняшний день составляют 70% всех отходов, загрязняющих моря и океаны. Предлагаемые меры будут отличаться в применении к различным предметам, уточняют в Брюсселе.

В случаях, когда решение по замене существующих ныне товаров не будет представлять больших сложностей и не окажется дорогостоящим, такие одноразовые изделия будут удалены с рынка.

Что касается предметов, которые нельзя непосредственно заменить, предлагаются меры по сокращению их использования на национальных уровнях, будут введены строгие предписания по концепции и маркировке таких продуктов, а ответственность за сбор отходов будет возложена на производителя.

Ов бс

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