Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 17:35

Брюссель. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия одобрила шведскую схему возмещения государством арендной платы предпринимателям, пострадавшим в результате эпидемии коронавируса.

Швеция выделила для этой цели 5 млрд крон (примерно 453 млн евро) бюджетных средств. Помощь будет предоставляться арендаторам, работающим гостиничном и ресторанном бизнесе, в розничной торговлее и некоторых других секторах.

Схема утверждена в соответствии с Временной структурой государственной помощи, принятой Еврокомиссией 19 марта и дополненной 3 апреля.

Схема возмещения арендной платы призвана помочь арендаторам выдержать внезапное сокращение доходов в связи с противоэпидемическими мерами, такими как ограничение поездок, социальное дистанцирование, а также сохранить непрерывность бизнеса во время и после вспышки коронавируса.

"Вся экономика ЕС испытывает серьезные проблемы из-за коронавируса, - отметила исполнительный зампред Еврокомиссии Маргрете Вестагер, которая отвечает за политику в области конкуренции. - Отели, рестораны, розничная торговля и другие смежные отрасли очень пострадали. Шведская схема стоимостью 453 млн евро, поможет этим бизнесам платить за аренду в трудные времена".

1мн ав

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