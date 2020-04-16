Брюссель. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия одобрила шведскую схему возмещения государством арендной платы предпринимателям, пострадавшим в результате эпидемии коронавируса.
Швеция выделила для этой цели 5 млрд крон (примерно 453 млн евро) бюджетных средств. Помощь будет предоставляться арендаторам, работающим гостиничном и ресторанном бизнесе, в розничной торговлее и некоторых других секторах.
Схема утверждена в соответствии с Временной структурой государственной помощи, принятой Еврокомиссией 19 марта и дополненной 3 апреля.
Схема возмещения арендной платы призвана помочь арендаторам выдержать внезапное сокращение доходов в связи с противоэпидемическими мерами, такими как ограничение поездок, социальное дистанцирование, а также сохранить непрерывность бизнеса во время и после вспышки коронавируса.
"Вся экономика ЕС испытывает серьезные проблемы из-за коронавируса, - отметила исполнительный зампред Еврокомиссии Маргрете Вестагер, которая отвечает за политику в области конкуренции. - Отели, рестораны, розничная торговля и другие смежные отрасли очень пострадали. Шведская схема стоимостью 453 млн евро, поможет этим бизнесам платить за аренду в трудные времена".
1мн ав