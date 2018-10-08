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Брюссель. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия узнала об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой с большой печалью и ожидает тщательного расследования, заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Наши мысли обращены к ее семье, ее близким и друзьям. Комиссия желает быстрого и тщательного расследования, проведенного компетентными органами таким образом, чтобы виновные в этом преступлении были отданы под суд и ответили по закону", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, важно также, чтобы было установлено, имеется ли связь между этим убийством и профессиональной деятельностью В.Мариновой.

"Комиссия добивается, чтобы журналисты повсюду находились в безопасности, потому что очень важен их вклад в нашу демократию", - отметил М.Схинас.

Он процитировал слова председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что свобода прессы должна быть защищена и что еще слишком много журналистов в Европе подвергаются запугиваниям, нападениям и убийствам, но "демократии не бывает без свободы прессы".

Кроме того, в ответ на вопрос о подозрениях, касающихся связи этого убийства с расследованиями, которые вела болгарская журналистка относительно использования в ее стране фондов ЕС, М.Схинас напомнил о нулевой терпимости Еврокомиссии в вопросах, связанных с мошенничеством и коррупцией.

"Комиссия всегда проявляла нулевую терпимость по вопросам мошенничества и коррупции в том, что касается использования европейских фондов, и мы настоятельно указываем на ясное и четкое обязательство всех государств-членов делать все возможное, чтобы избегать таких нарушений в данной области", - сказал М.Схинас.

"Мы очень серьезно воспринимаем все сообщения о подозрениях относительно неправильного использования этих структурных фондов, и мы в курсе публикаций СМИ и подозрений, касающихся Болгарии. Мы проинформируем OLAF (Европейское бюро по борьбе с мошенничеством - ИФ) по этим вопросам, и мы уже запросили информацию об этих подозрениях от ответственных за управление соответствующими программами", - подчеркнул М.Схинас.

Тело журналистки В.Мариновой было обнаружено 7 октября в парке города Русе в Болгарии. По версии следствия, она скончалась после ударов по голове и удушения.

В.Маринова работала телеведущей на региональном канале TVN. Последней темой, которой она занималась, был скандал вокруг хищения средств из фондов ЕС.

ОБСЕ призвала оперативно расследовать это убийство. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выразил уверенность в том, что поимка преступника является вопросом времени, поскольку следствие располагает большим количеством улик.

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Интерфакс