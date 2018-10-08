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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 13:13 08.10.2018 - 13:13

Брюссель. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия узнала об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой с большой печалью и ожидает тщательного расследования, заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Наши мысли обращены к ее семье, ее близким и друзьям. Комиссия желает быстрого и тщательного расследования, проведенного компетентными органами таким образом, чтобы виновные в этом преступлении были отданы под суд и ответили по закону", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, важно также, чтобы было установлено, имеется ли связь между этим убийством и профессиональной деятельностью В.Мариновой.

"Комиссия добивается, чтобы журналисты повсюду находились в безопасности, потому что очень важен их вклад в нашу демократию", - отметил М.Схинас.

Он процитировал слова председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что свобода прессы должна быть защищена и что еще слишком много журналистов в Европе подвергаются запугиваниям, нападениям и убийствам, но "демократии не бывает без свободы прессы".

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