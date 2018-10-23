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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 17:07 23.10.2018 - 17:07

Страсбург. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия официально отклонила проект бюджета Италии на 2019 год и дала властям страны три недели на доработку плана.

Это беспрецедентный шаг для регулятора - ранее ЕК никогда не требовала внесения изменений в бюджетный план какой-либо из стран ЕС.

Если Италия откажется менять параметры бюджетного плана, регулятору придется прибегнуть к так называемой процедуре чрезмерного дефицита (excessive deficit procedure), запуск которой может привести к финансовым санкциям в отношении Рима в 2019 году.

В заявлении ЕК, опубликованном во вторник, отмечается, что "проект бюджета не соответствует рекомендациям, адресованным правительству Италии регулятором в июле 2018 года".

ЕК потребовала, чтобы правительство Италии "как можно быстрее" представило на ее рассмотрение измененный бюджетный план.

Как сообщалось, в бюджет Италии на следующий год заложен дефицит в размере 2,4% ВВП. Несмотря на то, что такой уровень дефицита соответствует нормам Евросоюза (дефицит не более 3% ВВП), он существенно превышает ранее согласованные с ЕС 0,8% ВВП.

"ЕК придерживается мнения, что проект бюджета Италии на предстоящий год является существенным отклонением от рекомендованного плана движения страны к среднесрочным бюджетным целям. Это связано с существенным ожидаемым ухудшением структурного баланса и ростом государственных расходов", - говорится в сообщении ЕК.

Кроме того, регулятор отмечает наличие "существенных понижательных рисков" для экономических прогнозов, на которых основан бюджетный план Италии, и это, по его мнению, усугубляет ситуацию.

Как сообщалось, бюджетное управление парламента Италии отказалось одобрить бюджет, основанный на допущении, что экономический рост в стране в 2019 году составит 1,5%, посчитав такой прогноз чрезмерно оптимистичным.

"Проект бюджета Италии не соответствует обязательствам, взятым на себя правительством страны в рамках Программы стабильности, представленной в апреле 2018 года. В этой программе предусмотрен дефицит бюджета на уровне 0,8% ВВП. Однако в бюджетном плане, представленном на рассмотрение ЕК, предполагается существенное увеличение дефицита в 2019 году - до 2,4% ВВП, что в три раза выше планировавшегося уровня", - говорится в заявлении ЕК.

Еврокомиссар Валдис Домбровскис, выступая в Страсбурге во вторник, заявил, что у Еврокомиссии "не было альтернативы", кроме как потребовать от Италии пересмотра бюджетного плана, учитывая нарушение страной обязательств по сокращению дефицита бюджета и долговой нагрузки, взятых ею ранее.

Объяснения, полученные регулятором от Италии ранее на этой неделе, "были неубедительными" и не "изменили наше предыдущее мнение об их существенном отклонении от рекомендаций ЕС", отметил В.Домбровскис.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в интервью агентству Bloomberg во вторник, что у его правительства нет "плана B" в отношении проекта бюджета страны на 2019 год.

Доходность десятилетних облигаций Италии выросла в ходе торгов во вторник на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 3,54%. Спред доходности относительно аналогичных германских бондов достиг 312 пунктов. Считается, что спред на уровне 400 пунктов будет оказывать тяжелое давление на банковскую систему Италии.

Итальянский фондовый индекс FTSE MIB теряет 1,2%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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