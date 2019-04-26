Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 19:24

Брюссель. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия (ЕК) объявила в пятницу о выделении финансирования на 33,12 млн евро для 13 инновационных проектов.

"Диапазон проектов включает технологию переработки резины из старых шин, считыватель штрих-кодов с магнитными чернилами для защиты от подделок, фотоэлектрические окна следующего поколения и нейропротез, который позволяет пациентам чувствовать сенсорную обратную связь от протеза", - сообщается в коммюнике ЕК, распространенном в Брюсселе.

В документе поясняется, что финансирование поступает по линии пилотной фазы Европейского совета по инновациям (EIC), который нацелен на быстрые и рискованные инновации с большим потенциалом для создания новых рынков.

"С новым Европейским советом по инновациям мы поддерживаем прорывные инновации с высокой степенью риска. Сегодня мы принимаем решение по целому ряду удивительных проектов, которые объединяют промышленных партнеров, крупные корпорации и инновационные малые и средние предприятия, создавая новые рынки и рабочие места для граждан Европы", - заявил еврокомиссар по исследованиям, науке и инновациям Карлос Моедас.

В 13 выбранных Еврокомиссией проектах участвуют 54 партнера из 17 стран.

В Брюсселе также отмечают, что "EIC станет полноценной реальностью с 2021 года в рамках следующей исследовательской и инновационной программы ЕС Horizon Europe".

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