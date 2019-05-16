Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 13:17

Брюссель. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия объявила в четверг о наложении штрафа на общую сумму 1,07 млрд евро на банки Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за участие в картельном сговоре на валютном рынке.

"Европейская комиссия сегодня вынесла решения о штрафах пяти банкам на сумму немного более 1 млрд евро. Их нарушение - участие в двух картельных сговорах на валютном рынке, затронувших 11 валют", - сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Эти решения еще раз показывают, что комиссия не намерена терпеть сговоры в каком бы то ни было секторе финансового рынка", - сказал Схинас.

Пресс-секретарь также отметил, что среди участников сговора был банк UBS, но обошлось без штрафа, так как именно он проинформировал Еврокомиссию об этих договоренностях.

Речь идет об обменных операциях с евро, фунтом стерлингов, иеной, швейцарским франком, долларами США, Канады, Новой Зеландии, Австралии, а также с датской, шведской и норвежской кронами, говорится в коммюнике Еврокомиссии.

"Поведение оштрафованных банков угрожает целостности сектора в ущерб европейской экономике и потребителям", - приводятся в сообщении слова члена Еврокомиссии по конкуренции Маргрете Вестагер.

Результаты расследования подробно излагаются в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕК.

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