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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 12:39 24.05.2018 - 12:39

Москва/Брюссель. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия подтвердила закрытие антимонопольного дела в отношении "Газпрома", которое длилось в течение нескольких лет, следует из соответствующего сообщения на сайте ЕК.

"Сегодня Европейская комиссия сообщила о том, что в рамках антимонопольного расследования и урегулирования претензий директората по конкуренции ЕК, выдвинутых в ходе соответствующего расследования, она сочла приемлемыми скорректированные по итогам рыночного теста предложения "Газпрома". В этой связи Европейская комиссия приняла решение о завершении расследования и о том, что не будет предпринимать дальнейших действий в связи с ним", - сообщает "Газпром" (MOEX: GAZP).

"Мы удовлетворены решением об урегулировании антимонопольного расследования, о котором сегодня сообщила Еврокомиссия. Мы всегда подтверждали намерение добросовестно сотрудничать с целью поиска конструктивного взаимоприемлемого решения в рамках установленной процедуры", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления "Газпрома" Александра Медведева.

"Мы убеждены, что принятое сегодня решение является наиболее приемлемым исходом для функционирования европейского газового рынка в целом. "Газпром" всегда соблюдал требования применимых положений конкурентного права ЕС и подтверждает свою приверженность соблюдать их в будущем", - добавил он.

Как сообщалось, ЕК в 2012 году инициировала расследование о потенциальном нарушении "Газпромом" антимонопольного законодательства Европейского Союза, по итогам которого в апреле 2015 года ЕК выдвинула официальное Уведомление о претензиях (Statement of Objections).

ЕК назвала три возможных антиконкурентных практики, в которых подозревают российскую компанию: "Газпром", возможно, разделял газовые рынки, препятствуя свободному потоку газа через территорию государств-членов, возможно, препятствовал диверсификации поставок газа, а также мог устанавливать несправедливые цены для своих клиентов, привязывая цены на газ к ценам нефти".

"Газпром" 28 сентября 2015 года направил в адрес ЕК письменный ответ на Уведомление о претензиях в рамках антимонопольного расследования его деятельности в странах ЕС, в котором не признал себя виновным ни по одному из пунктов, но, по утверждению ЕК, обязался убрать в контрактах все барьеры, препятствующие свободному перетоку газа на рынках Центральной и Восточной Европы.

В середине марта прошлого года ЕК сообщила, что ее устраивают обязательства "Газпрома", но хочет еще услышать мнение клиентов - до 4 мая 2017 года. Если обязательства будут приняты, то они станут для "Газпрома" юридически обязывающими. Если компания нарушит эти обязательства, Еврокомиссия может наложить штраф в размере до 10% глобальной выручки компании без необходимости доказывать, что компания нарушила антимонопольные правила.

От ап*

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