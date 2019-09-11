Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 15:33

Брюссель. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия (ЕК) утвердила в среду в преддверии саммита ООН по климату 23 сентября в Нью-Йорке документ, подтверждающий приверженность ЕС целям в области борьбы против климатических изменений.

Документ представили на совместной пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя ЕК по Энергетическому союзу Марош Шефчович и член ЕК по энергетике Мигель Ариас Каньете.

"В Парижском соглашении (по борьбе против изменений климата - ИФ) впервые все стороны обязались сократить выбросы парниковых газов. Мы отныне должны следить, чтобы эти сокращения были осуществлены вовремя с целью избежать еще худших последствий климатического кризиса. Европейский союз представит в Нью-Йорке результат своей работы по Энергетическому союзу: реалистичный проект Европы с углеродным нейтралитетом к 2050 году, подкрепленный ставящей высокие цели политикой, предусмотренной обязывающим законодательством", - заявил Шефчович.

По его словам, в ЕС надеются, что на саммите ООН проект Евросоюза вдохновит другие страны действовать подобным же образом.

"Наш сигнал прост: Европа выполняет свои обещания", - добавил он.

В документе отмечается, что Европейский союз сыграл ведущую роль во всемирных действиях против климатических изменений, ведя переговоры об инклюзивных международных рамочных условиях для ответа на этот вызов и действуя на собственной территории с упорством и решимостью, в духе единства.

ЕС, считают в Брюсселе, принял конкретные меры по выполнению своих обязательств в рамках Парижских соглашений, учредив Энергетический союз "с дальновидной политикой в области климатических изменений".

В Евросоюзе указывают на то, что ЕС первым "преобразовал в обязывающие законы обещания, которые он дал в рамках Парижских соглашений по климату".

В Брюсселе уверены, что ЕС успешно осуществляет переход к экономике со слабыми выбросами газов с целью прийти к углеродному нейтралитету к 2050 году.

"Эта выдвигающая высокие цели деятельность в защиту климата пользуется демократической поддержкой. По последним данным "Евробарометра" (социологической службы ЕС - ИФ), который опубликовал сегодня (11 сентября - ИФ) итоги специального исследования по климатическим изменениям, 93% европейцев считают климатические изменения серьезной проблемой", - говорится в коммюнике Европейской комиссии.

1ов аю

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