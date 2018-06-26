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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 16:15 26.06.2018 - 16:15

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - В ответ на протекционистские меры США в отношении ЕС необходимо действовать поэтапно, как и поступает Еврокомиссия, заявила член ЕК по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Американская администрация всегда знала, что, если она наложит таможенные пошлины на алюминий и сталь, мы будем считать это не соответствующим ВТО, незаконным, и у этого будут последствия", - сказала еврокомиссар во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

Она пояснила, что речь идет о последствиях трех видов: обращении с претензиями в ВТО, что уже сделано; расследовании в секторах ЕС, затронутых протекционистскими мерами, что осуществляется в настоящее время; введении компенсационных мер, что было сделано 22 июня.

Отвечая на вопросы, она сообщила, что Еврокомиссия тесно взаимодействует с затронутыми секторами, "чтобы видеть, не поступают ли в Европу алюминий и сталь, предназначавшиеся для американского рынка, нет ли демпинга, и как это влияет на рынок".

"До конца года у нас будет полная картина. Но мы очень серьезно рассматриваем возможность принятия временных мер, скажем, к середине июля", - добавила С.Мальмстрем.

"В какой форме будут предложены эти меры - это пока еще предмет дебатов, но, полагаю, мы сможем вас проинформировать в соответствующее время", - пообещала она журналистам.

Еврокомиссар обратила внимание на то, что не только ЕС считает меры президента США Дональда Трампа противоречащими правилам ВТО. "Другие страны также ставят вопрос перед ВТО. Такие страны, как Канада, Мексика, Япония в ближайшее время также введут свои компенсационные меры. Не только ЕС реагирует на это, а все, кто почувствовал себя ущемленным", - отметила С.Мальмстрем.

"Мы принимаем наши меры в соответствии с ВТО. Все, что мы делаем, соответствует правилам ВТО", - заверила она.

В том, что касается объявленных Д.Трампом возможных мер в отношении экспорта автомобилей и запасных частей к ним из ЕС, еврокомиссар указала на критику этого предполагаемого шага даже в самих США.

"На данный момент пока ничего не произошло. Мы ждем. И, конечно, главам государств и правительств также надлежит это обсуждать", - добавила член ЕК по торговле.

В ответ на уточняющий вопрос о перспективе реакции Брюсселя на возможные меры США в отношении европейского автомобильного экспорта С.Мальмстрем заявила: "Большое число стран, такие организации как ОЭСР, Всемирный банк, МВФ выступили с предупреждениями о том, что это рискует нанести вред не только экономике Европы и других стран, но и самой американской экономике".

"Но я не хочу спекулировать. Мы внимательно следим за всем этим. И в настоящий момент у нас нет готового списка мер в качестве ответной реакции. Конечно, мы будем обсуждать тип инструментов, которые могли бы использовать, но слишком рано об этом говорить", - считает член Еврокомиссии.

По ее мнению, вопрос может быть решен совместно с Соединенными Штатами путем соглашения, "которое будет сконцентрировано на устранении всех таможенных пошлин на промышленные товары, включая автомобили".

"Это будет выгодно всем. Мы это предложили американской администрации при условии, что она не будет облагать сталь и алюминий. Они ответили: "Нет". Они отвергли это предложение", - сообщила С.Мальмстрем.

По ее словам, в настоящий момент нет диалога с США по данному вопросу.

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