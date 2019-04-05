Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 16:23

Брюссель. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия (ЕК) пришла к предварительному заключению, что немецкие автопроизводители BMW, Daimler и Volkswagen (бренды Volkswagen, Audi и Porsche) состояли в сговоре с целью ограничения развития и внедрения технологий снижения выбросов вредных веществ в автомобилях как с дизельными, так и с бензиновыми двигателями.

ЕК направила автопроизводителям уведомления о претензиях, посчитав, что они нарушали антимонопольное законодательство Евросоюза в период с 2006 по 2014 гг., координируя между собой технические стандарты, "нацеленные на ограничение конкуренции в плане инноваций для двух систем снижения выбросов и, таким образом, лишили потребителей права покупать автомобили, меньше загрязняющие окружающую среду", говорится в заявлении Еврокомиссии.

Речь идет о системах каталитического восстановления, используемых для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей, и фильтров улавливания твердых частиц для бензиновых двигателей.

"Компании могут сотрудничать различными способами для улучшения качества их продукции. Однако действующие в ЕС правила конкуренции не допускают сговора с противоположной целью: не улучшать продукцию, не конкурировать по качеству продукции, - заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. - Мы опасаемся, что именно это произошло в данном случае: Daimler, VW и BMW нарушили правила конкуренции в ЕС".

У компаний есть 10 недель на изучение претензий Еврокомиссии и ответные действия.

Daimler, раскрывший информацию о картеле регулятору, в пятницу заявил, что "активно сотрудничает с Еврокомиссией" и не ожидает, что будет оштрафован.

В сообщении Volkswagen отмечается, что автопроизводитель рассмотрит претензии Еврокомиссии и даст свой ответ в рамках сотрудничества с ЕК.

BMW, тем временем, отрицает наличие сговора и намерен сопротивляться обвинениям.

В компании отмечают, что расследование является "попыткой уравнять разрешенное сотрудничество" между конкурентами с "незаконными картельными соглашениями". Переговоры между инженерами автомобильных компаний не были секретом, и у них не было цели "нанести ущерб потребителям".

нк ак де

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