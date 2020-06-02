Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 14:46

Брюссель. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия (ЕК) предложила во вторник - в рамках плана послекризисного восстановления экономики - семилетний бюджет для внешнеполитической деятельности ЕС в размере 118,2 млрд евро, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Кризис с коронавирусом полностью изменил ситуацию на планетарном уровне, и это привело к тому, что у нас сегодня стало больше вызовов... Отсюда необходимость действовать решительным и эффективным образом. И это причина, по которой Европейский союз желает обеспечить адекватный ответ по направлениям внешнеполитической деятельноси - при общем бюджете более 118 млрд евро на 2021-2027 годы", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

Он добавил, что дополнительно предусматриваются еще 15,5 млрд евро "для поддержки партнеров ЕС в усилиях по восстановлению после пандемии COVID-19".

Еще 1 млрд евро будет направлен из нынешнего бюджета ЕС в Европейский фонд устойчивого развития для немедленного реагирования на кризис, что увеличит дополнительные средства до 16,5 млрд евро.

В коммюнике ЕК сообщается, что на цели соседства, развития и международного сотрудничества будет выделено 86 млрд евро. Бюджет гуманитарной помощи ЕС увеличится на 5 млрд евро и достигнет 14,8 млрд евро. На помощь по подготовке стран-кандидатов к вступлению в Евросоюз предусматривается 12,9 млрд евро.

Вместе с Боррелем новый бюджет для внешнеполитической деятельности ЕС представляли член ЕК по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен и член ЕК по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгейи.

1ов аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции