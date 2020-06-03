Брюссель. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия (ЕК) предложила выделить 24 млрд евро на поддержку сельскохозяйственного сектора в рамках плана по восстановлению экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Беспрецедентный план поддержки экономики региона, предусматривающий выделение в общей сложности 750 млрд евро в виде субсидий и кредитов странам Евросоюза на восстановление после кризиса, был представлен на прошлой неделе.
В том числе он предполагает предоставление дополнительного финансирования сельскохозяйственному сектору в рамках единой сельскохозяйственной политики ЕС (Common Agricultural Policy, CAP).
Дополнительное финансирование необходимо, чтобы помочь нам "улучшить процесс урегулирования кризисов в сельском хозяйстве", сказал еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, выступая в Европарламенте.
Программа поддержки экономики войдет в бюджетный план ЕС на период с 2021-2027 гг., который предусматривает расходы бюджета в размере 1,1 трлн евро, отмечают в ЕК. В соответствии с предложениями регулятора, эта программа будет профинансирована за счет выпуска совместных облигаций странами ЕС.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
ор аш ан