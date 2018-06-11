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Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 16:20 11.06.2018 - 16:20

Брюссель. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия выдвинула в понедельник в рамках будущего долгосрочного бюджета ЕС на период 2021-2027 годов предложение по новой программе Европейского корпуса солидарности после 2020 года на 1,26 млрд евро.

"Этим предложением Европейская комиссия подтвердила свою волю усилить солидарность и предоставить молодежи больше самостоятельности. Мы делаем все необходимое, чтобы превратить Европейский корпус солидарности в широкое сообщество граждан и организаций, готовых поддерживать тех, кто на нашем континенте или за его пределами нуждается в помощи, способствуя таким образом строительству устойчивых и сплоченных обществ", - заявил, представляя в Брюсселе новую программу, член Еврокомиссии по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта Тибор Наврачич.

"Молодежь, в свою очередь, приобретет навыки, завяжет новые дружеские связи и разовьет сильное чувство европейской идентичности", - добавил еврокомиссар.

Новая программа позволит, как минимум, 350 тыс. молодых европейцев помогать нуждающимся сообществам в период 2021-2027 годов, работая волонтерами, стажерами и выполняя профессиональные функции.

Программа будет, в частности, включать финансирование волонтерской деятельности в помощь гуманитарным операциям в третьих странах и адресных мер, в том числе в собственных странах, например, по облегчению малоимущим молодым людям доступа к деятельности корпуса солидарности.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время своего доклада в 2016 году в Европарламенте о состоянии Евросоюза объявил о создании Европейского корпуса солидарности, который дал бы возможность молодым людям в возрасте 18-30 лет участвовать в широком спектре действий, обеспечивающих солидарность с нуждающимися во всем Евросоюзе, но также за его пределами.

Со времени старта этой инициативы 7 декабря 2016 года около 64 тыс. молодых людей вступили в Европейский корпус солидарности, напоминают в Еврокомиссии.

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