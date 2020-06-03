Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 19:32

Брюссель. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия предложила в среду внести изменения в свой бюджет 2020 года, чтобы уже в этом году направить 11,5 млрд евро на нужды послекризисного восстановления.

Эти средства пойдут на помощь наиболее нуждающимся регионам, на поддержку бизнеса и тех, кто нуждается за пределами ЕС.

"Для нашего пути восстановления крайне важно, чтобы дополнительные средства были выделены и достигли предприятий и граждан как можно скорее и в нынешнем году", - сказал в этой связи комиссар ЕС по вопросам бюджета Йоханнес Хан.

Этот шаг Брюсселя позволит выделить указанную сумму, не дожидаясь средств из нового финансового инструмента "ЕС следующего поколения". Для привлечения в этот инструмент с рынков ожидаемых 750 млрд евро требуется внести поправки в Решение о собственных ресурсах - юридический текст, который определяет условия финансирования бюджета ЕС. Для этого необходимы консенсус всех государств-членов и процедура ратификации.

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