Брюссель. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия предложила в среду внести изменения в свой бюджет 2020 года, чтобы уже в этом году направить 11,5 млрд евро на нужды послекризисного восстановления.
Эти средства пойдут на помощь наиболее нуждающимся регионам, на поддержку бизнеса и тех, кто нуждается за пределами ЕС.
"Для нашего пути восстановления крайне важно, чтобы дополнительные средства были выделены и достигли предприятий и граждан как можно скорее и в нынешнем году", - сказал в этой связи комиссар ЕС по вопросам бюджета Йоханнес Хан.
Этот шаг Брюсселя позволит выделить указанную сумму, не дожидаясь средств из нового финансового инструмента "ЕС следующего поколения". Для привлечения в этот инструмент с рынков ожидаемых 750 млрд евро требуется внести поправки в Решение о собственных ресурсах - юридический текст, который определяет условия финансирования бюджета ЕС. Для этого необходимы консенсус всех государств-членов и процедура ратификации.
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