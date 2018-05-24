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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 16:41 24.05.2018 - 16:41

Брюссель. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Решение Еврокомиссии по антимонопольному спору с "Газпромом" направлено на то, чтобы дать этой компании кодекс поведения, заявила член Еврокомиссии по конкуренции Маргрете Вестагер.

"Все предприятия, работающие на европейском рынке, должны, несмотря на их страну происхождения, уважать наши правила конкуренции", - сказала она в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, представляя итоги антимонопольного расследования в отношении "Газпрома".

По ее словам, потребители российского газа в странах Центральной и Восточной Европы отныне не будут обязаны платить за газ цену, являющуюся неконкурентной по сравнению с практикуемыми на западе Европы.

"Потребители (продукции "Газпрома" - ИФ) будут иметь право пересматривать свои контракты, о какой бы стране ни шла речь. Это их право, по которому "Газпром" должен соглашаться с потребителем на изменения условий контракта", - продолжила еврокомиссар.

Она считает, что Еврокомиссии удалось прийти к такому решению благодаря поддержке многих заинтересованных в изменении поведения "Газпрома" сторон: операторов, властей государств-членов ЕС, бизнесменов, представителей университетских кругов, ассоциаций. С ними проводились консультации, которые, по ее мнению, очень помогли сформулировать сделанные "Газпрому" предложения.

М.Вестагер отметила, что добиться полученного результата Еврокомиссии удалось, опираясь на правила конкуренции ЕС.

"Я знаю, что некоторые предпочли бы просто-напросто избрать путь финансовых санкций. Но наложить штраф не означало бы позволить осуществиться нашим целям в деле конкуренции. Мы должны убедиться, что "Газпром" сделает все необходимое для интеграции до сих пор изолированных рынков", - объяснила член Еврокомиссии отказ Брюсселя от наложения штрафа на российского газового монополиста.

"Газпром" согласился играть по европейским правилам, потому что он хочет продолжать продавать газ в Европе", - добавила М.Вестагер.

Она заявила, что предписанный "Газпрому" кодекс, учебник поведения рассчитан на то, чтобы потребители были первыми, кто получает выгоду от свободного снабжения газом по конкурентной цене.

"Если "Газпром" уклонится от выполнения того или иного обязательства, это повлечет для него строгие последствия, так как Комиссия сможет наложить штраф до 10% цифры мирового оборота компании. И это без необходимости (для ЕК - ИФ) доказывать какое-либо нарушение "Газпромом" антимонопольных правил Европейского союза", - предупредила еврокомиссар по конкуренции.

При этом она подчеркнула, что это не просто слова, и привела в пример штраф в более полумиллиарда евро, предъявленный в 2013 году корпорации Microsoft за несоблюдение договоренностей с Еврокомиссией.

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