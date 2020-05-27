Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 13:09

Брюссель. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия (ЕК) намерена предложить в среду финансовый инструмент антикризисного восстановления экономики ЕС на 750 млрд евро, заявил член ЕК Паоло Джентилони.

Издание "Политико", которое ссылается на слова этого еврокомиссара, курирующего вопросы экономики, поясняет, что из 750 млрд евро 500 млрд предлагается распределить в форме грантов, а 250 млрд - в виде займов.

В ближайшие часы этот план представит в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вопрос о том, будет ли состоять новый финансовый инструмент главным образом из займов или грантов, разделил правительства стран ЕС, и ожидается, что он будет в центре политических дебатов в Евросоюзе в ближайшие недели, отмечает "Политико".

Как сообщалось, выдвинутый 18 мая канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном совместный план послекризисного восстановления экономики ЕС в 500 млрд евро бюджетных расходов вызвал возражения Австрии, Дании, Нидерландов и Швеции.

Эти четыре страны предложили в минувшую субботу свой вариант плана возобновления экономической деятельности, предназначенного помочь Евросоюзу преодолеть кризис, порожденный пандемией коронавируса.

Этот план подтвердил их известную позицию неприятия любого механизма обобществления долга стран ЕС. По их мнению, это только даст возможность наименее дисциплинированным и наиболее слабым европейским экономикам выгодно воспользоваться финансированием за счет экономически более сильных стран условного севера Европы.

Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция предложили выделить чрезвычайную помощь серьезно пострадавшим от пандемии странам ЕС в форме целевых займов на выгодных условиях.

При этом соответствующие страны должны взять твердые обязательства по проведению масштабных реформ и строго соблюдать выдвинутые им бюджетные условия. От получателей помощи также требуют защиты расходов от коррупции.

Авторы альтернативного плана выступают против любого значительного увеличения союзного бюджета ЕС, что предусматривается предложением Меркель и Макрона.

Вместо этого они призывают модернизировать бюджет ЕС и осуществить экономию, пересмотрев приоритеты в областях, наименее связанных с возможностью способствовать экономическому восстановлению.

Германия и Франция в своем плане предложили, чтобы дополнительный фонд был "обеспечен 500 млрд евро бюджетных расходов ЕС для наиболее затронутых секторов и регионов на основе бюджетных программ ЕС и при уважении европейских приоритетов".

"Мы хотим иметь ограниченный во времени фонд в 500 млрд евро. Речь идет не о кредитах, а о бюджетных расходах для секторов и регионов, наиболее затронутых COVID-19", - заявила канцлер ФРГ Меркель.

Фон дер Ляйен приветствовала инициативу Франции и Германии как идущую "в направлении предложения, над которым работает комиссия и которое также будет учитывать мнения всех государств-членов и Европейского парламента". Вместе с тем, в ЕК отмечали, что план Еврокомиссии не будет полностью совпадать с планом Меркель и Макрона.

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