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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 13:36 24.05.2018 - 13:36

Брюссель. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Член ЕК по конкуренции Маргрете Вестагер объявила в среду о решении Еврокомиссии предписать "Газпрому" ряд юридически обязывающих условий по соблюдению правил свободной циркуляции газа по конкурентным ценам на газовом рынке Центральной и Восточной Европы.

"Принятое сегодня решение снимает препятствия, созданные "Газпромом", которые мешают свободному перемещению газа в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, наше решение устанавливает комплекс правил по будущему поведению "Газпрома", - сказала М.Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, эти правила обязывают "Газпром" "принять позитивные меры для усиления интеграции газовых рынков региона и способствовать реализации настоящего внутреннего рынка энергии в Европе".

При соблюдении этих условий Еврокомиссия согласна урегулировать спор без штрафных санкций.

"Принятое сегодня решение не закрывает дело. Напротив, "Газпром" должен начать сегодня соблюдать взятые обязательства", - подчеркнула еврокомиссар.

Она перечислила эти обязательства, опубликованные в четверг Еврокомиссией.

Речь идет об устранении контрактных препятствий для свободного перемещения газа. "Газпром" должен отказаться от всех ограничений, которые мешают его клиентам перепродавать за пределы национальных границ купленный у него газ.

Российская компания берет обязательство облегчить газовые потоки в направлении изолированных рынков Центральной и Восточной Европы, а также из них; в частности, речь о странах Балтии и Болгарии, не располагающих достаточной структурой интерконнекции.

Должен быть запущен структурированный процесс с целью гарантии конкурентоспособности цен на газ, чтобы они соответствовали уровню цен, применяемых на рынках Западной Европы, в особенности, что касается платформ сжиженного газа.

Брюссель ждет от "Газпрома" устранения требований, проистекающих из доминирующей позиции на рынке поставок газа.

Выполнение всех этих обязательств отвечает обеспокоенностям Европейской комиссии в области конкуренции и в том, что касается ее цели обеспечить свободную циркуляцию газа по конкурентным ценам в Центральной и Восточной Европе, объясняют в Брюсселе.

"Комиссия решила сделать эти обязательства юридически обязывающими для "Газпрома" (в соответствии со статьей 9 регламента № 1/2003 ЕС по антимонопольному регулированию"), - говорится в коммюнике Европейской комиссии, распространенном в четверг в Брюсселе.

В нем также указывается на то, что в случае, если "Газпром" пренебрежет одним из этих обязательств, Еврокомиссия может наложить на него штраф в размере до 10% его мирового оборота, "без необходимости доказывать нарушение правил конкуренции ЕС".

Ов др

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