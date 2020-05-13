Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 14:47

В ЕК надеются, что европейцам "не придется сидеть дома летом"

Брюссель. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия в среду предложила серию рекомендаций, нацеленных на снятие ограничений на поездки и пограничного контроля внутри ЕС, сообщают европейские СМИ.

Подготовленные рекомендации включают поэтапный подход, который "начинается со снятия ограничений (на поездки - ИФ) между зонами и членами ЕС с примерно одинаковыми эпидемиологическими ситуациями".

Кроме того, для возобновления туризма Еврокомиссия указывает на необходимость обеспечения во всех странах необходимого уровня тестирования на коронавирус, а также - достаточного количество коечных мест в больницах.

Рекомендуется также осуществлять продажу билетов для поездок и проверки документов онлайн, сократить число пассажиров во время поездок на поездах, самолетах, паромах и автобусах, а также отказаться от еды и напитков на борту. Помимо этого, по мнению Еврокомиссии, пассажиры должны иметь возможность бесплатно пользоваться санитайзерами.

Согласно рекомендациям, следует также провести специальное обучение всех сотрудников туристической сферы, направленное на предотвращение распространения инфекции и распознавания ее симптомов.

В отелях рекомендуется обеспечить меры для соблюдения социальной дистанции, в частности, в ресторанах, бассейнах и спортивных залах.

"Это будет не обычное лето для всех для нас. Но когда мы работаем вместе, и мы все со своей стороны предпринимаем усилия, то нам не придется сидеть дома летом", - сказала вице-председатель Еврокомиссии Маргарет Вестагер.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила государствам-членам ЕС продлить ограничения на необязательные поездки в Евросоюз до 15 июня.

В среду глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер сообщил, что Германия из-за пандемии коронавируса продлит контроль на границах с Францией, Австрией и Швейцарией до 15 июня 2020 года. По его словам, с 15 июня передвижение внутри ЕС, как ожидается, будет осуществляться в нормальном режиме.

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