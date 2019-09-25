Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 15:17

Брюссель. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия приветствовала достигнутую накануне договоренность между Европарламентом и Советом ЕС о назначении румынки Лауры Кодруны Кевеси первым руководителем прокуратуры Евросоюза (European Public Prosecutor's Office (EPPO).

В то время как ходе переговоров, которые тянулись с весны, Европарламент продвигал кандидатуру Кевеси, она до сих пор не находила необходимой поддержки Совете ЕС, где представлено правительство Румынии, выступавшее против нее.

"Европейская комиссия усердно работает над тем, чтобы каждый евро из союзного бюджета расходовался в соответствии с правилами и приносил добавленную стоимость ЕС, - подчеркнул европейский комиссар по бюджету и людским ресурсам Гюнтер Эттингер. - Европейский прокурор позаботится о том, чтобы на уровне ЕС был сделан следующий шаг: преступники реально пошли под суд в случае уголовных преступлений, затрагивающих союзный бюджет".

Член Еврокомиссии по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства Вера Юрова также считает, что этим соглашением ЕС дает сильный сигнал о своем серьезном настрое на борьбу с финансовыми преступлениями и защиту денег налогоплательщиков.

"Европейская прокуратура предлагает первую в своем роде установку на приоритетность борьбы против трансграничных преступлений и гарантию того, чтобы ни одно преступление против бюджета ЕС не оставалось безнаказанным", - отметила она.

Соглашение о назначении Кевеси должны официально одобрить Европарламент и Совет ЕС. Благодаря ему теперь будет возможно в соответствии с планом до конца 2020 года создать офис Европейской прокуратуры в Люксембурге.

EPPO станет независимым органом, который будет заниматься расследованием, судебным преследованием и привлечением к ответственности за преступления против бюджета ЕС, такие как мошенничество, коррупция или трансграничные махинации с НДС на сумму свыше 10 млн евро. Список преступлений может быть расширен в будущем, например, включением в него терроризма.

На данный момент 22 страны ЕС присоединились к EPPO. Не участвуют Швеция, Венгрия, Польша, Ирландия и Дания, но они могут присоединиться в любое время.

Главный прокурор и члены Коллегии прокуроров из всех стран-участниц будут возглавлять повседневные уголовные расследования, проводимые уполномоченными прокурорами во всех государствах-участниках.

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