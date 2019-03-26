Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 14:11

Брюссель. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия приветствовала директиву (закон ЕС) о реформе авторского права, принятую во вторник Европейским парламентом, назвав ее "правилами для цифровой эры".

Директива, за которую проголосовали парламентарии ЕС, "призвана принести ощутимую пользу гражданам, всей креативной сфере, прессе, исследователям, педагогам и учреждениям культурного наследия".

"Новые правила укрепят наши творческие отрасли, которые дают 11,65 млн рабочих мест, 6,8% ВВП и оборот которых составляет 915 млрд евро в год", - отметили в совместном заявлении зампред Еврокомиссии, курирующий цифровой рынок, Андрус Ансип и комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль.

"Директива об авторском праве защищает свободу выражения, основную ценность Европейского Союза", - подчеркнули они.

Текст, принятый Европарламентом, должен быть официально одобрен Советом ЕС в ближайшие недели.

Ам др

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