Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 10:38

Брюссель. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует новые законы, касающиеся сферы искусственного интеллекта и использования big data, в течение 100 дней после вступления в новую должность.

Как пишет The Wall Street Journal, это говорит о том, что ЕС продолжит пристально следить за деятельностью американских технологических компаний.

Еврокомиссия уже проводит расследования, касающиеся практик крупных американских компаний, в том числе Facebook Inc. и Amazon.com Inc., с целью проанализировать, как эти корпорации используют данные, полученные с помощью своих платформ, что впоследствии может привести к штрафам в размере нескольких миллиардов долларов.

Расследования инициировала действующий еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. Amazon и Facebook отрицают, что действовали неправомерно.

Еще один американский технологический гигант - Google - в общей сумме был оштрафован на $9,4 млрд в результате трех отдельных расследований ЕС за последние несколько лет. На текущий момент в отношении компании проводится четвертое расследование, оно находится на начальном этапе.

Между тем фон дер Ляйен и ее команда изучают ряд инициатив, призванных ужесточить действующие нормы регулирования деятельности американских технологических компаний - от ограничений технологии распознавания лиц до создания фонда поддержки европейского техсектора. Представитель фон дер Ляйен сказал, что на текущий момент она не утвердила ни одну из инициатив.

Еврокомиссия является единственным институтом ЕС, наделенным полномочиями разрабатывать новые законопроекты, которые затем должны быть утверждены властями ЕС и Европарламентом.

В июле фон дер Ляйен сказала, что выступает за справедливое налогообложение крупных технологических компаний, которые "едва ли платят какие-либо налоги". Она отметила, что, если технологические компании "хотят получать выгоду (от деятельности в Европе - ИФ), они должны "разделить бремя".

В свою очередь представители компаний настаивают на равном отношении ко всем участникам сектора. "Чтобы налоговая реформа была справедливой, она должна действовать на глобальном уровне и затрагивать все секторы", - сказал Кристиан Боргрин из Ассоциации производителей средств вычислительной техники и связи (Computer & Communications Industry Association), в которую входят Google, Facebook и Amazon.

Служба финансово-экономической информации

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