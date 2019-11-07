Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 12:24

Брюссель. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - В европейской экономике отмечается рост седьмой год подряд и, по прогнозам, этот рост будет продолжаться в 2020 и 2021 годах, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси.

Вместе с тем, по его словам, внешняя среда стала намного менее благоприятной, и неопределенность нарастает. В результате европейская экономика, вероятно, движется к затяжному периоду более сдержанного роста и сдержанной инфляции.

"Мы предусматриваем, что экономический рост останется сдержанным, но положительным во всех государствах-членах ЕС", - сказал Московиси в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, выступая с осенним экономическим прогнозом ЕК.

Он признал, что "экономический рост Европейского союза, бесспорно, заторможен".

"Я не могу скрывать, что в будущем многие риски понижения (роста - ИФ) будут продолжать влиять на экономические перспективы. Новое усиление неопределенности, новое обострение торговых или геополитических напряженностей, более ощутимое, чем предполагалось, замедление китайской экономики - всё это основные внешние риски", - объяснил член ЕК.

Из внутренних рисков он особо выделил возможность Brexit без соглашения.

В настоящее время прогнозируется рост валового внутреннего продукта (ВВП) в еврозоне в 1,1% в 2019 году и в 1,2% в 2020 и 2021 годах. В ЕК отмечают, что по сравнению с летним экономическим прогнозом на 2019 год (опубликованным в июле) прогноз роста был понижен на 0,1 процентного пункта на 2019 год (с 1,2%) и на 0,2 процентного пункта на 2020 год (с 1,4%).

В целом по ЕС прогнозируется рост ВВП на 1,4% в 2019, 2020 и 2021 годах. Прогноз на 2020 год также был пересмотрен в сторону понижения по сравнению с летом (с 1,6%).

"Все экономики ЕС будут продолжать расти в течение ближайших двух лет, несмотря на усиливающиеся препятствия. Основы экономики ЕС устойчивы: после шести лет роста безработица в ЕС находится на самом низком уровне с начала века, а совокупный дефицит ниже 1% ВВП. Но сложный путь впереди не дает оснований для самоуспокоенности", - отметил еврокомиссар.

Он подчеркнул, что для поддержания роста "будет необходимо использовать все политические рычаги".

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