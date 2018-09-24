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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 14:25 24.09.2018 - 14:25

Брюссель. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза с требованием принять временные меры для того, чтобы Верховный суд Польши был восстановлен в его состоянии до 3 апреля 2018 года, заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Была также просьба решить этот вопрос в Суде ЕС по ускоренной процедуре, чтобы как можно скорее был вынесен вердикт", - сообщила пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Как объясняют в Еврокомиссии, это сделано "по причине нарушения принципа независимости правосудия в результате нового польского закона о Верховном суде".

М.Андреева уточнила, что Еврокомиссии просит приостановить меры, касающиеся возраста выхода на пенсию судей; дать возможность нынешним судьям продолжать их функции и избегать назначения судей на посты, которые вызовут преждевременный выход на пенсию действующих судей, включая посты председателя и заместителя председателя Верховного суда.

Новый польский закон о Верховном суде снижает возраст выхода на пенсию судей с 70 до 65 лет, что может вынудить 27 из 72 нынешних судей покинуть свои посты. Эта мера применима также к председателю Верховного суда, чей шестилетний мандат, предусмотренный конституцией, завершится преждевременно.

Согласно этому закону, вступившему в силу 3 апреля 2018 года, судьи, которых затронет правило о снижении возраста выхода на пенсию, имеют возможность просить о продлении мандата, что может быть разрешено президентом страны на срок до трех лет при однократном возобновлении.

В Еврокомиссии при этом указывают на то, что "никакие критерии не определены для соответствующего решения президента и не предусмотрен никакой юридический контроль на случай отказа в просьбе". Единственная гарантия, предлагаемая польскими властями, - это "необязывающая консультация в Национальном судебном совете, учрежденном в нарушение европейских норм независимости правосудия".

"Европейская комиссия настаивает, что польский закон о Верховном суде несовместим с союзным правом, так как он посягает на принцип независимости правосудия, включая несменяемость судей, и, следовательно, Польша уклоняется от обязательств, возлагаемых на нее совместно положениями статьи 19, параграфа 1 Договора о Европейском союзе и статьи 47 Хартии Европейского союза об основных правах", - сказано в материалах Еврокомиссии.

В Брюсселе напоминают, что ЕК направила польским властям 2 июля 2018 года письмо с официальным уведомлением, а также мотивированное заключение 14 августа 2018 года.

"Ответ польских властей на эти два предупреждения не смог рассеять обеспокоенности комиссии относительно юридической стороны дела", - отмечается в документах ЕК.

"Таким образом, комиссия перешла к следующей фазе процедуры о нарушении (законодательства ЕС - ИФ), приняв решение обратиться в Суд Европейского союза. Комиссия также решила в своем обращении просить суд принять постановление о временных мерах, заключающихся в восстановлении польского Верховного суда в его состоянии до 3 апреля 2018 года, то есть до даты принятия нового спорного законодательства", - объявили в Европейской комиссии.

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