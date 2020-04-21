Брюссель. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Предстоящий летний сезон, который обычно связан с туризмом и более активным перемещением людей требует более серьезной подготовки со стороны Европейской комиссии в условиях распространения коронавируса, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Мы размышляем о приемлемых решениях для подготовки отпускного периода. Но это не что-то такое, что вдруг появится из шляпы фокусника. Нужно, чтобы мы смогли проанализировать наиболее полно все измерения этой проблемы", - сказал пресс-секретарь во вторник на видеобрифинге в Брюсселе.

При этом он отметил, что на сегодня Еврокомиссия еще не готова давать юридический анализ возможным мерам на этом направлении государств-членов ЕС, так как пока не видела их в подробном изложении.

Он сообщил также, что Еврокомиссия поддерживает обсуждение государствами-членами друг с другом, как наилучшим образом упростить поездки в предстоящий летний сезон, будь то в соседние или в другие страны ЕС.

По его словам, Еврокомиссия будет следить за тем, чтобы уважалось европейское законодательство и были исключены возможные нарушения прав граждан ЕС и дискриминация в процессе снятия ограничений. Пресс-секретарь также отметил важность особо тесного сотрудничества государств-членов в приграничных районах в период отмены ряда мер, вызванных эпидемией коронавируса.

"Мы ищем рациональные решения, чтобы в предстоящий отпускной сезон мы могли бы иметь европейскую стратегию, которая устраивала бы каждого, разумеется, с учетом местных условий", - объяснил Мамер, предлагая дождаться рамочных рекомендаций на этот счет, как было предусмотрено подготовленной Еврокомиссией планом действий по выходу из кризисной ситуации, созданной эпидемией COVID-19.

В ответ на уточняющие вопросы представитель ЕК сказал, что сейчас не станет вдаваться в подробности того, как будет организована работа в летний сезон. Будут предложены критерии, включающие, в том числе, санитарную обстановку, но также и состояние систем здравоохранения. А далее государства-члены должны применять эти критерии и рекомендации и принимать адекватные меры по снятию ограничений. Представитель ЕК призвал дождаться обнародования рекомендаций.

1ов ар

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