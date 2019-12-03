Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 19:46

Брюссель. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия объявила, что в соответствии с регламентом ЕС о концентрации производства признала компанию Varta AG приемлемым покупателем активов, продаваемых предприятием Energizer для приобретения раздела электрических батарей и портативного освещения компании Spectrum Brands.

Еврокомиссия "также разрешила, следуя правилам ЕС о концентрации, приобретение компанией Varta AG продаваемых активов при соблюдении некоторых условий", говорится в коммюнике ЕК, распространенном в Брюсселе во вторник.

В декабре 2018 года Еврокомиссия разрешила Energizer приобрести раздел батарей и портативного освещения Spectrum Brands при соблюдении ряда условий. В частности, Energizer был обязан продать свой бизнес бытовых и специальных батарей под маркой Varta или без такой марки "приемлемому покупателю".

Сделка с Varta AG была предложена компанией Energizer, чтобы снять обеспокоенность Еврокомиссии, опасавшейся, что объединение Energizer и Spectrum значительно сократит конкуренцию на нескольких рынках батарей и зарядных устройств в ряде стран Европейского экономического пространства.

Пакет активов, которые Energizer предложил для продажи, сообщают в Еврокомиссии, состоит из всей деятельности Spectrum в области бытовых и специальных батарей, зарядных устройств и портативного освещения, продаваемых под маркой Varta и без такой марки в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

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