Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 17:50

Брюссель, 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия дала добро на слияние трех компаний, занятых нефтегазовым бизнесом на норвежском континентальном шельфе, сочтя, что это не противоречит антимонопольному законодательству ЕС.

Исполнительная коллегия ЕС во вторник одобрила покупку блока upstream нефтегазовой компании ExxonMobil на норвежском континентальном шельфе нидерландской компанией Eni International BV, принадлежащей итальянской группе ENI, а также норвежской компанией HitecVision.

Норвежский блок upstream компании ExxonMobil занимается разведкой, добычей и продажей сырой нефти, природного газа и СПГ. Это включает лицензии ExxonMobil на добычу, права собственности, береговые перерабатывающие мощности, интересы по трубопроводам и соглашения о поставках с третьими сторонами, а также менеджмент и персонал, связанные с этой деятельностью.

Eni - транснациональная нефтегазовая группа, занятая разведкой, добычей, переработкой и продажей, а также выработкой электроэнергии и химией.

HitecVision инвестирует в предприятия нефтегазовой отрасли, в том числе нефтесервисный и технологический секторы.

Еврокомиссия пришла к выводу, что предлагаемое слияние не создаст проблем с конкуренцией, поскольку в результате сделки совокупные позиции компаний на рынке будут умеренными, сообщается в коммюнике.

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