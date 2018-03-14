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Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - В Еврокомиссии внимательно следят за ситуацией в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери с самого начала, заявил в среду на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн.

"Использование химического вещества на территории Соединенного Королевства шокирует. Это опасность для гражданского населения. Мы поддерживаем Соединенное Королевство, требующего применения правосудия, и мы готовы при необходимости оказать помощь Великобритании", - сказал он.

А.Винтерштейн отказался отвечать на вопрос о возможных санкциях в отношении к России, к которым призывает Лондон, отметив, что изложил позицию Еврокомиссии, и ему нечего к этому добавить.

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