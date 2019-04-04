Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 15:37

Брюссель. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия (ЕК) работает в тесном сотрудничестве с Дублином по проблеме границы между Ирландией и Великобританией с целью полностью прояснить ситуацию на момент Brexit, заявил заместитель председателя ЕК Юрки Катайнен.

"Комиссия готова предоставить Ирландии новые технические и финансовые ресурсы, чтобы противостоять всем вызовам", - сказал он в четверг в Брюсселе на пресс-конференции, посвященной подготовке вопросов здравоохранения и безопасности продовольственных продуктов в связи с Brexit.

"Мы хотим сделать так, чтобы мирные договоренности (Белфастское соглашение 1998 года - ИФ) соблюдались. Чтобы не было "жесткой" границы. Чтобы необходимый контроль за безопасностью продуктов осуществлялся по возможности наименее угнетающим способом, и, насколько возможно, подальше от границы", - отметил Ю.Катайнен.

На уточняющие вопросы по контролю на границе он ответил, что эта работа продолжается. Специально для данного случая, по его словам, "надо создать другие, совершенно новые способы проверки и контроля".

"Наши представители работают в тесном сотрудничестве с ирландскими властями, чтобы найти решение", - отметил Ю.Катайнен.

"Но не секрет, что, когда вы должны придумать что-то, исходя из ничего, это занимает больше времени. (...) Конечно, мы занимаемся этим вопросом, и я уверен, что нам удастся найти решение к моменту, когда это будет необходимо", - сказал он.

Накануне член Еврокомиссии по таможенным делам Пьер Московиси также не стал отвечать журналистам на конкретные вопросы по проблеме контроля на границе, отослав к пресс-конференции Ю.Катайнена.

1ов ав

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