Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 16:22

Брюссель. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский Союз полностью готов к выходу Британии из этого политического объединения без соглашения и считает этот вариант развития событий наиболее вероятным, говорится в заявлении представителя Еврокомиссии, выдержки которого публикуют британские СМИ.

"Сейчас наиболее вероятным сценарием 12 апреля является выход без соглашения", - отмечается в заявлении.

В нем отмечается, что Еврокомиссия сожалеет о том, что палата общин в пятницу не поддержала большинством голосов согласованное с Брюсселем в прошлом году соглашение.

"В соответствии с решением Европейского Совета, принятым 22 марта, сроки для статьи 50 были продлены до 12 апреля", - подчёркивается в заявлении.

Однако в ЕК также указали на то, что Евросоюз полностью готов к выходу Британии из ЕС без соглашения.

"Европейский союз готовился к этому с декабря 2017 года, и сейчас полностью готов к сценарию выхода без соглашения в полночь 12 апреля (2019 года - ИФ)", - говорится в заявлении ЕК.

"Преимущества соглашения о выходе, включая переходный период, ни при каких обстоятельствах не будут воспроизведены при выходе без соглашения. Отраслевые мини-соглашения не рассматриваются", - подчеркивается в нем.

Ранее в пятницу парламент Великобритании вновь отверг соглашение, согласованное премьер-министром страны Терезы Мэй с Брюсселем.

На голосование была вынесена только юридически обязывающая часть сделки с ЕС по Brexit: соглашение о выходе из Евросоюза. Вторую часть сделки - политическую декларацию по будущим отношениями с ЕС - члены палаты общин в пятницу не рассматривали.

26-страничная политическая декларация о будущих отношениях Великобритании и ЕС вместе с почти 600-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составляет пакет документов, которые были согласованы на саммите ЕС 25 ноября.

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