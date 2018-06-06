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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 14:24 06.06.2018 - 14:24

Брюссель. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия опубликовала в среду свой ежегодный доклад о выполнении в 2017 году Хартии Европейского союза об основных правах.

"В этом году мы отмечаем семидесятилетие Всеобщей декларации прав человека ООН, представляющееся исключительным поводом напомнить, что основные права, демократия и правовое государство являются тремя опорами, образующими само основание Европейского союза", - заявил первый заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

"Наша Хартия основных прав не является факультативной. Институты союза подчиняются ее положениям, как и государства-члены, когда они реализуют законодательство союза. Суд Европейского союза и национальные юрисдикции играют ведущую роль в том, что касается защиты основных прав и правового государства во всем союзе", - добавил зампред ЕК.

В опубликованном докладе подчеркивается, что, хотя 2017 год был отмечен вызовами для основополагающих прав, имеющиеся у ЕС "структуры и инструменты, призванные гарантировать уважение закрепленных в хартии прав, функционировали хорошо".

"Усиление поддержки в том, что касается уважения и содействия укреплению основных прав, правового государства и демократии, в частности, помощи свободному и динамичному гражданскому обществу, продолжит занимать центральное место в 2018 году", - отмечается в докладе.

В документе называются главные инициативы в области основных прав, осуществлявшиеся в ЕС в 2017 году: усиление поддержки демократии и гражданского общества, укрепление социальных прав, борьба против дискриминации в отношении женщин, защита детей мигрантов, борьба против расовой дискриминации и расизма онлайн и в других сферах, улучшение и облегчение доступа граждан к инструментам правосудия.

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