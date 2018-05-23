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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 21:52 23.05.2018 - 21:52

Брюссель. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия приветствует соглашение, достигнутое в среду между Советом ЕС и Европейским парламентом по ключевым мерам контроля над незаконными денежными потоками в ЕС и из него, говорится в коммюнике ЕК, распространенном в Брюсселе.

"Мы идем дальше, чем когда-либо прежде в борьбе против отмывания денег и терроризма в целях обеспечения более безопасного общества. Мы отвечаем на ожидания наших граждан, которые, по понятным причинам, возмущены преступной и террористической деятельностью на нашей земле. Я приветствую сегодняшнее соглашение о пресечении избегания контроля наличности на внешних границах ЕС", - заявил в связи с договоренностью законодателей Евросоюза член Еврокомиссии по экономике и финансам Пьер Московиси.

Усиленные правила контроля дополняют законодательство ЕС по борьбе с отмыванием денег и являются частью европейской повестки безопасности и борьбы с терроризмом, поясняют в Европейской комиссии.

В Брюсселе выражают уверенность, что "более жесткие меры контроля над крупными денежными потоками укрепляют способность ЕС бороться с отмыванием денег, терроризмом и организованной преступностью, затрудняют финансирование террористами и преступниками их деятельности".

В коммюнике отмечается, что перекрытие источников финансирования является одним из наиболее эффективных способов предотвращения потенциальных терактов и преступной деятельности в ЕС и во всем мире.

ов тг

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