Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 17:22

Брюссель, 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия сообщила во вторник, что утвердила схему поддержки государством в Литве установок, вырабатывающих электроэнергию из возобновляемых источников, таких как ветер, солнечная или гидроэнергетика.

Эта схема, сообщается во вторник в коммюнике ЕК, соответствует правилам ЕС в области государственной помощи, "без чрезмерного искажения конкуренции".

Она "поможет Литве достичь своей национальной целевой доли возобновляемых источников энергии в валовом конечном потреблении энергии, которая была установлена на уровне 38% к 2025 году".

До 1 июля 2025 года или, если цель 38% будет достигнута раньше, государство выделит на строительство таких установок 385 млн евро. Средства будут распределены по конкурсу, открытому для всех предприятий, независимо от размера установки и используемой технологии.

Еврокомиссия считает, что "помощь окажет стимулирующие воздействие, поскольку рыночная цена не полностью покрывает затраты на производство электроэнергии из возобновляемых источников, а бенефициары должны подать заявку на получение помощи до начала работы генерирующих установок".

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