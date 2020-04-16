Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 21:15

Брюссель, 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия (ЕК) утвердила в четверг датскую государственную помощь скандинавской авиакомпании Scandinavian Airlines System (SAS) в связи с ущербом, который она понесла в результате пандемии коронавируса.

Предоставленная авиаперевозчику государственная гарантия Дании в размере около 137 млн евро на возобновляемую кредитную линию не противоречит установленным в ЕС правилам госпомощи, говорится в соответствующем коммюнике ЕК.

"Авиационная отрасль особенно сильно пострадала от вспышки коронавируса", - напомнила исполнительный зампред ЕК Маргрете Вестагер, отвечающая за политику в области конкуренции.

"Государственная гарантия Дании в размере до 137 миллионов евро позволит компенсировать SAS часть ущерба, причиненного из-за распространения коронавируса. Мы тесно сотрудничаем с государствами (ЕС - ИФ), чтобы найти действенные решения в соответствии с правилами ЕС для поддержки компаний в эти трудные времена", - отметила она.

С начала пандемии SAS значительно сократила оказание услуг, что привело к серьезным финансовым потерям. Дания в свою очередь уведомила Брюссель о мерах помощи, чтобы частично компенсировать SAS ущерб, понесенный из-за отмены или перепланирования ее рейсов в результате введенных Данией ограничений на поездки.

ЕК постановила, что датская помощь компенсирует ущерб, понесенный SAS непосредственно в результате эпидемии. Также было решено, что эти меры поддержки приемлемы, поскольку компенсация не превышает необходимого объема возмещения ущерба.

1мн аю

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