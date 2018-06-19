Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 22:53 19.06.2018 - 22:53

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия сообщила во вторник вечером о достижении политического соглашения с Советом ЕС и Европейским парламентом о новых правилах повышения энергоэффективности в Евросоюзе.

"Европа является крупнейшим импортером ископаемого топлива в мире. Сегодня мы кладем этому конец. Эта договоренность является главным стимулом для энергетической независимости Европы. Большая часть того, что мы тратим на импортируемые ископаемые виды топлива, теперь будет инвестирована у себя дома в более эффективные здания, отрасли и транспорт. Новый целевой показатель в 32,5% повысит нашу конкурентоспособность в промышленности, создаст рабочие места, сократит счета за электроэнергию, поможет преодолеть энергетическую бедность и улучшить качество воздуха", - заявил по случаю соглашения член Еврокомиссии по энергетике Мигель Ариас Каньете.

"Наш путь к реальной энергетической безопасности и защите климата начинается здесь, дома, и это соглашение показывает решимость Европы построить современную экономику, которая в меньшей степени зависит от импортируемой энергии, при более чистой энергии, производимой у себя", - добавил еврокомиссар.

В коммюнике, посвященном этому вопросу, поясняется, что речь идет о реализации приоритетов Еврокомиссии под руководством Жан-Клода Юнкера, в частности, о построении "устойчивого энергетического союза и осуществлении перспективной политики в области борьбы против изменений климата".

В документе отмечается, что данное соглашение является третьим из восьми законодательных предложений представленного Европейской комиссией 30 ноября 2016 года пакета "Чистая энергия для всех европейцев", которое теперь согласовано законодателями - Советом ЕС и Европарламентом.

В Брюсселе при этом напоминают, что 14 июня было достигнуто политическое соглашение по пересмотренной директиве о возобновляемых источниках энергии, а 14 мая была принята директива об энергоэффективности в зданиях.

"Таким образом, - делают вывод в Еврокомиссии, - прогресс в деле создания Энергетического союза в настоящее время идет полным ходом".

Новая нормативная база включает в себя целевую задачу по повышению энергоэффективности для ЕС до 32,5% к 2030 году с пересмотром на повышение к 2023 году. Как считают в Брюсселе, вместе с недавно согласованным потенциалом возобновляемых источников энергии для ЕС в 32% к 2030 году Европа тем самым будет оснащена для завершения перехода на экологически чистую энергию и для достижения целей, установленных Парижским соглашением по климату, что позволит создавать возможности для экономического роста, занятости и инвестиций в интересах европейских потребителей энергии.

1ов тг

Neuer Inhalt Horizontal Line