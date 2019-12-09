Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 16:17

Брюссель. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - С призывом распространить действие Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) на защиту людей в зонах конфликтов выступили генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич и председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье.

"Мы должны работать над тем, чтобы Конвенция эффективно защищала людей во всех уголках европейского континента, включая зоны неурегулированных конфликтов, при любых обстоятельствах", - говорится в совместном заявлении генсека СЕ и председателя ПАСЕ по случаю отмечаемого во вторник Дня прав человека.

10 декабря 1948 года Генассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

Пейчинович-Бурич и Паскье отметили, что "по стопам Всеобщей декларации 4 ноября 1950 года была открыта к подписанию Европейская конвенция по правам человека".

Спустя 50 лет ЕКПЧ защищает фундаментальные права и свободы более чем 830 млн человек в 47 странах, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой СЕ.

"Благодаря Конвенции, надзор за выполнением которой обеспечивает Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Европа имеет самую сильную в мире систему защиты прав человека. И все мы можем этим гордиться", - отметили авторы документа.

Однако эти достижения не следует принимать как должное, заявили генсек СЕ и председатель ПАСЕ.

В ЕСПЧ 60 тыс жалоб ждут своей очереди и пять тысяч судебных решений до конца не выполнены. Эти цифры слишком высоки и требует скоординированных усилий, говорится в документе.

В нем отмечается, что присоединение к ЕКПЧ Европейского союза откроет новую главу в истории Конвенции.

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