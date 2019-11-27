Брюссель. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Избранный председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге кандидатов в члены ЕК мандата 2019-2024 гг., за которых после дебатов в этот же день должны проголосовать европейские депутаты.
"Я прошу вашей поддержки для нового старта Европы", - сказала фон дер Ляйен, обращаясь к парламентариям.
Она отметила, что в состав новой комиссии войдут люди разных профессий, с разным опытом. В новой исполнительной коллегии будет почти равное с мужчинами количество женщин.
"Все вместе мы образуем команду, которая будет работать ради общего интереса Европы. Мы станем командой, которая будет работать с этим парламентом и с государствами-членами, чтобы противостоять вызовам, отметившим наше поколение", - продолжила глава будущей комиссии.
Она заявила при этом, что ЕС "разделяет одну судьбу со своими трансатлантическими партнерами". По ее словам, имеющиеся проблемы не мешают тому, что связи с ними уже давно остаются прочными.
"Страны Востока, Запада, Севера и Юга нуждаются в Европе как в настоящем партнере. Мы можем сформировать новый мировой порядок. В этом призвание Европы. И это то, чего хотят граждане Европы", - считает избранный председатель ЕК.
Фон дер Ляйен упомянула Великобританию, которая не представила для утверждения своего кандидата в члены Еврокомиссии. Она отметила, что ЕС уважает выбор британского народа о выходе из союза. "Но, чтобы была ясность: независимо от того, что нам готовит будущее, связь и дружба между нашими народами неразрывны", - заявила избранный председатель ЕК.
По ее словам, в ЕС люди хотят перемен. "И в этом духе я сформировала свою команду, и в этом же духе я сегодня предстала здесь перед вами, чтобы просить вашего доверия", - сказала фон дер Ляйен.
Она изложила стоящие перед новой Еврокомиссией задачи, сделав акцент на защиту климата, цифровые технологии, инновации, безопасность. Одновременно с этим избранный председатель представляла кандидатов в члены ЕК с соответствующими портфелями, которые она намерена им поручить.
Помимо председателя ЕК фон дер Ляйен, выдвинутой от Германии, и главы дипломатии ЕС, заместителя председателя ЕК испанца Жозепа Борреля, представлены 25 кандидатов от стран ЕС, кроме Великобритании.
Ниже приведен список 25 кандидатов по странам и сферам деятельности.
Австрия - Йоханнес Хан бюджет и административные вопросы.
Бельгия - Дидье Рейндерс, правосудие.
Болгария - Мария Габриэль, инновации и молодежь.
Хорватия - Дубравка Шуйца, заместитель председателя ЕК, демократия и демография.
Кипр - Стелла Кириакидис, здравоохранение.
Чехия - Вера Юрова, заместитель председателя, европейские ценности и транспарентность.
Дания - Маргрете Вестагер, заместитель председателя, цифровые вопросы.
Эстония - Кадри Симсон, энергетика.
Финляндия - Ютта Юрпилайнен, международное партнерство.
Франция - Тьерри Бретон, внутренний рынок. Греция - Маргаритис Схинас, заместитель председателя, европейский образ жизни, миграция.
Венгрия - Оливер Варгейи, политика соседства и расширение ЕС.
Ирландия - Фил Хоган, торговля.
Италия - Паоло Джентилони, экономика.
Латвия - Валдис Домбровскис, заместитель председателя, пакет "Экономика на службе людей".
Литва - Виргиниюс Синкявичюс, окружающая среда, состояние океанов и рыболовство.
Люксембург - Николя Шмит, занятость и социальные права.
Мальта - Хелена Далли, вопросы равенства.
Нидерланды - Франс Тиммерманс, заместитель председателя, экологическая проблематика.
Польша - Януш Войцеховский, сельское хозяйство.
Португалия - Элиза Феррейра, вопросы сплочения и реформы ЕС.
Румыния - Адина-Иоана Вэлян, транспорт.
Словакия - Марош Шефчович, заместитель председателя, межинституциональные вопросы.
Словения - Янез Ленарчич, кризисное управление.
Швеция - Ильва Йоханссон, внутренние дела.
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