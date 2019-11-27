Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 11:12

Брюссель. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Избранный председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге кандидатов в члены ЕК мандата 2019-2024 гг., за которых после дебатов в этот же день должны проголосовать европейские депутаты.

"Я прошу вашей поддержки для нового старта Европы", - сказала фон дер Ляйен, обращаясь к парламентариям.

Она отметила, что в состав новой комиссии войдут люди разных профессий, с разным опытом. В новой исполнительной коллегии будет почти равное с мужчинами количество женщин.

"Все вместе мы образуем команду, которая будет работать ради общего интереса Европы. Мы станем командой, которая будет работать с этим парламентом и с государствами-членами, чтобы противостоять вызовам, отметившим наше поколение", - продолжила глава будущей комиссии.

Она заявила при этом, что ЕС "разделяет одну судьбу со своими трансатлантическими партнерами". По ее словам, имеющиеся проблемы не мешают тому, что связи с ними уже давно остаются прочными.

"Страны Востока, Запада, Севера и Юга нуждаются в Европе как в настоящем партнере. Мы можем сформировать новый мировой порядок. В этом призвание Европы. И это то, чего хотят граждане Европы", - считает избранный председатель ЕК.

Фон дер Ляйен упомянула Великобританию, которая не представила для утверждения своего кандидата в члены Еврокомиссии. Она отметила, что ЕС уважает выбор британского народа о выходе из союза. "Но, чтобы была ясность: независимо от того, что нам готовит будущее, связь и дружба между нашими народами неразрывны", - заявила избранный председатель ЕК.

По ее словам, в ЕС люди хотят перемен. "И в этом духе я сформировала свою команду, и в этом же духе я сегодня предстала здесь перед вами, чтобы просить вашего доверия", - сказала фон дер Ляйен.

Она изложила стоящие перед новой Еврокомиссией задачи, сделав акцент на защиту климата, цифровые технологии, инновации, безопасность. Одновременно с этим избранный председатель представляла кандидатов в члены ЕК с соответствующими портфелями, которые она намерена им поручить.

Помимо председателя ЕК фон дер Ляйен, выдвинутой от Германии, и главы дипломатии ЕС, заместителя председателя ЕК испанца Жозепа Борреля, представлены 25 кандидатов от стран ЕС, кроме Великобритании.

Ниже приведен список 25 кандидатов по странам и сферам деятельности.

Австрия - Йоханнес Хан бюджет и административные вопросы.

Бельгия - Дидье Рейндерс, правосудие.

Болгария - Мария Габриэль, инновации и молодежь.

Хорватия - Дубравка Шуйца, заместитель председателя ЕК, демократия и демография.

Кипр - Стелла Кириакидис, здравоохранение.

Чехия - Вера Юрова, заместитель председателя, европейские ценности и транспарентность.

Дания - Маргрете Вестагер, заместитель председателя, цифровые вопросы.

Эстония - Кадри Симсон, энергетика.

Финляндия - Ютта Юрпилайнен, международное партнерство.

Франция - Тьерри Бретон, внутренний рынок. Греция - Маргаритис Схинас, заместитель председателя, европейский образ жизни, миграция.

Венгрия - Оливер Варгейи, политика соседства и расширение ЕС.

Ирландия - Фил Хоган, торговля.

Италия - Паоло Джентилони, экономика.

Латвия - Валдис Домбровскис, заместитель председателя, пакет "Экономика на службе людей".

Литва - Виргиниюс Синкявичюс, окружающая среда, состояние океанов и рыболовство.

Люксембург - Николя Шмит, занятость и социальные права.

Мальта - Хелена Далли, вопросы равенства.

Нидерланды - Франс Тиммерманс, заместитель председателя, экологическая проблематика.

Польша - Януш Войцеховский, сельское хозяйство.

Португалия - Элиза Феррейра, вопросы сплочения и реформы ЕС.

Румыния - Адина-Иоана Вэлян, транспорт.

Словакия - Марош Шефчович, заместитель председателя, межинституциональные вопросы.

Словения - Янез Ленарчич, кризисное управление.

Швеция - Ильва Йоханссон, внутренние дела.

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