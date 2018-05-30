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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 16:31 30.05.2018 - 16:31

Брюссель. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Государства-члены должны усилить взаимное доверие в вопросах функционирования Шенгенского пространства, а также укрепить сотрудничество и солидарность, призвал Европарламент в принятой в среду резолюции.

Первый ежегодный доклад о состоянии Шенгенского пространства (соглашения 26 государств, отменяющего паспортный и другие виды контроля на общих границах), представленный вниманию европейских депутатов, указал на главные недостатки в имплементации шенгенских правил. Документ был утвержден подавляющим большинством голосов.

Парламентарии осудили повторяющееся возобновление контроля на внутренних границах "из-за пробелов в системе совместной европейской политики предоставления убежища и недостаточной политической воли, солидарности и разделения ответственности".

По мнению евродепутатов, значительное число применяемых контрольных действий не является необходимым и пропорциональным, то есть оно незаконно, отмечается в резолюции.

В настоящее время контроль на внутренних границах применяют Австрия, Германия, Дания, Норвегия, Франция и Швеция.

Депутаты также выразили сожаление о фактах сооружения "физических границ, в том числе заграждений", между государствами-членами Шенгенского пространства.

Ов др

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