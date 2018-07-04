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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 18:45 04.07.2018 - 18:45

Брюссель. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Уважение ценностей и основополагающих прав ЕС является одним из условий углубления отношений между Евросоюзом и Азербайджаном, говорится в принятых в среду рекомендациях Европейского парламента.

Евродепутаты подавляющим числом голосов приняли рекомендации по переговорам о глобальном соглашении ЕС-Азербайджан.

В числе этих рекомендаций, обращенных к Совету ЕС, Европейской комиссии и главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, есть требование гарантии, "что углубление отношений между ЕС и Азербайджаном будет подчинено поддержанию и уважению демократии, правового государства, здорового управления, прав человека и основополагающих свобод".

Европейские парламентарии рекомендуют "напомнить азербайджанским властям, что никакое глобальное соглашение не будет ратифицировано со страной, не уважающей ценности и основополагающие права ЕС".

Рекомендации указывают на необходимость того, чтобы до завершения переговоров "Азербайджан освободил своих политических заключенных и узников совести".

Принятый европейскими парламентариями документ содержит рекомендации по уважению права на мирные собрания, по проведению судебной реформы с целью гарантий беспристрастности и независимости судебной власти, по борьбе с экономической преступностью и коррупцией, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

Отдельно указано на необходимость расследования системы отмывания денег, получившей в СМИ название "азербайджанской прачечной".

От Баку ждут работы по укреплению свободы и плюрализма СМИ, обеспечению их независимости от олигархических групп и доминирующих политических сил, как того требуют нормы ЕС.

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